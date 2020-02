Comparatif du déploiement de la 4G++ : Free très en avance sur SFR, Bouygues et même Orange

Si Free Mobile a déployé pour le moment moins de sites 4G que ses concurrents, il les surpasse concernant la 4G++, c’est à dire l’agrégation de 3 bandes de fréquences qui permet un meilleur débit

Ce mardi nous vous rapportions que Free Mobile avait franchit le cap des 75% de son réseau 4G en 4G++, ce qui permet, en théorie, d’atteindre plus de 400 Mbits/s chez l’opérateur. La question a été cependant posée par des lecteurs : Free Mobile est-il en avance ou en retard sur la 4G++ ? Et bien la réponse est assez claire, il est très en avance. Alors que l’opérateur de Xavier Niel déploie massivement sur ses 3 fréquences 4G (700MHz, 1800MHz et 2600MHz), ses concurrents se concentrent principalement sur 2 fréquences, et uniquement en ville sur une 3ème fréquence.

Mais une carte étant plus parlante que de longs discours, on peut découvrir celle des sites 4G qui disposent de 3 bandes de fréquences actives, et donc qui permettent la 4G++. Comme on peut le constater ci dessous, Free, en gris, est nettement plus présent que ses concurrents, en particulier sur les zones hors grandes agglomération.

Passons maintenant à la carte des sites 4G++ de chaque opérateur :

Carte des sites 4G++ chez Free

Carte des sites 4G++ chez Orange

Carte des sites 4G++ chez SFR

Carte des sites 4G++ chez Bouygues Télécom

Retrouvez les cartes interactives sur ant-carto.fr