La 4G++ est désormais disponible sur les 3/4 du réseau 4G de Free Mobile, mais le débit max n’est pas vraiment atteignable

Le bilan publié par, RNC Mobile montre que 75% des sites 4G de Free Mobile sont désormais en 4G++. Ceux-ci proposent ainsi un meilleur débit pour les abonnés

Disponible sur les smartphones Android via le Play Store, l’application RNC Mobile permet pour rappel aux abonnés Free Mobile d’en savoir davantage concernant l’antenne sur laquelle ils sont connectés, d’avoir un historique des antennes utilisées et d’effectuer des tests de débits. Elle met également l’accent sur l’aspect communautaire, avec notamment la possibilité d’attribuer des antennes à des adresses.

Ces données permettent également de tirer des enseignements sur le niveau d’agrégation des fréquences 4G de Free Mobile. Ainsi, en date d’aujourd’hui, mardi 18 février 2020, 75,10% des sites 4G de l’opérateur propose de la 4G++ c’est à dire l’agrégation des 3 bandes de fréquences 4G que possède Free : 700 MHz, 2 600 MHz et 1800 MHz.

Free Mobile propose un débit boosté sur les 3/4 de son réseau 4G, mais limité par rapport au débit max théorique

Sur plus des 3/4 du réseau de l’opérateur, le débit maximum théorique est donc de 440,55 MBits/s, grâce à l’activation de la technologie 256 QAM. Il ne faut cependant pas se trouver trop loin d’un site pour bénéficier du 256 QAM. Toutefois, ce débit, qui était presque atteignable au lancement de la technologie 256 QAM, semble désormais plus limité depuis plusieurs semaines, et atteint au maximum 350 MBits/s. Il n’y pas d’information sur les raisons de cette limite, mais on peut imaginer que Free a abaissé le débit max atteignable afin de ne pas surcharger son réseau.

Bien sûr, pour disposer de la 4G++, il faut que le smartphone soit compatible avec ces 3 fréquences. Précisons qu’Il s’agit des fréquences collectées par les contributeurs à RNCmobile, les sites concernés peuvent donc émettre sur d’autres fréquences que les seules fréquences collectées. Les 75,10% du réseau en 4G++ est donc un minimum.

Merci fr33mobile