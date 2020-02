Free envoie un mail aux abonnés Freebox pour leur annoncer l’intégration de YouTube Kids

Le mois dernier, Free intégrait YouTube Kids dans toutes ses Freebox (sauf la Freebox V5). L’opérateur en informe aujourd’hui les abonnés concernés à travers un mail.

Free a commencé l’envoi d’un mail intitulé “YouTube Kids débarque sur votre Freebox”, alors que le service est disponible depuis maintenant un mois. Cela concerne principalement les Freebox Delta, Révolution et One puisque YouTube Kids est disponible depuis l’origine sur la Freebox Mini 4K

Le mail envoyé par Free à ses abonnés Freebox

Les contenus proposés par YouTube Kids sur la Freebox

YouTube Kids réunit sur une même plateforme une large gamme de contenus : des émissions de divertissement et dessins animés, des contenus éducatifs et des tutoriels adaptés aux plus jeunes, mais aussi un large choix de clips musicaux et de danse pour les enfants qui ont le rythme dans la peau.

YouTube Kids permet aux parents d’accéder à toute une gamme d’outils pour contrôler l’accès au service. Ils peuvent ainsi créer des profils utilisateurs pour chacun de leurs enfants, personnaliser leurs contenus et recommandations. Ils disposent également d’un minuteur qui permet de limiter le temps d’utilisation du service, en indiquant aux enfants qu’il est temps de fermer l’application. Enfin, ils peuvent accéder à l’historique des programmes regardés par les enfants.

Quelques exemples des vidéos proposées :

émissions de divertissement tels que C’est Pas Sorcier, Un Jour Une Question, Une Saison au Zoo, Le Monde de Jam ;

tels que C’est Pas Sorcier, Un Jour Une Question, Une Saison au Zoo, Le Monde de Jam ; dessins animés tels que Bonne Nuit les Petits, Olive et Tom, Trotro, Tchoupi, Didou, Oggy et les Cafards, Zig et Sharko, Grizzy et les Lemmings, Masha et Michka ;

tels que Bonne Nuit les Petits, Olive et Tom, Trotro, Tchoupi, Didou, Oggy et les Cafards, Zig et Sharko, Grizzy et les Lemmings, Masha et Michka ; contenus éducatifs et des tutoriels adaptés aux plus jeunes ;

adaptés aux plus jeunes ; clips musicaux et de danse pour les enfants qui ont le rythme dans la peau.

Vous pouvez retrouvez tout les détails de YouTube Kids sur Freebox via le test réalisé par Univers Freebox