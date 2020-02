Mediawan de Xavier Niel signe un partenariat inédit et se développe à l’international

Mediawan débute l’année 2020 tambour battant. Après l’acquisition il y a dix jours de Black Dynamite, le spac des hommes d’affaires Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton, annonce son implantation en Chine.

Mediawan via sa société d’animation ON Kids & Family en duo avec le groupe indépendant ZAG s’associent à Fantawild, l’un des leaders chinois de l’Entertainment dans le cadre d’une joint-venture. Objectif, développer en Chine la marque mondialement connue, Miraculous. Ce partenariat s’inscrit dans une stratégie globale de développement sur le marché chinois.

“L’implantation de Miraculous sur le marché chinois se portera sur tous les segments et prendra toutes les formes : lancement de la série, sortie du film au cinéma, sortie de produits dérivés, présence dans les parcs d’attractions de l’entreprise chinoise”, indique Mediawan.

Leader de l’animation chinoise, Fantawild est en effet l’acteur principal de l’exploitation de parcs d’attraction en Chine. Disposant de 29 parcs en activité et 10 pars en construction, il se classe à la 5 ème place du classement mondial avec près de 50 millions de visiteurs par an.

« Fort de nos succès en Europe, nous poursuivons notre développement à l’international en renforçant notre présence sur plusieurs territoires grâce à des collaborations étroites avec nos partenaires. Cet accord avec Fantawild marque une première étape pour le groupe en Asie et témoigne de la vocation de Mediawan à fabriquer des succès à dimension internationale. Le groupe ZAG et les équipes d’ON Kids & family d’Aton Soumache ont permis de faire éclore avec le succès que l’on connaît le programme « Miraculous » qui, associé aux équipes de Fantawild en Chine, permettra d’aller au-delà de l’animation et de développer tout un univers hors écran grâce au merchandising et aux parcs de loisirs », a déclaré Pierre-Antoine Capton, président du Directoire du groupe Mediawan.