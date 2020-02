Mediawan (Xavier Niel) développe son offre de documentaires premium avec l’acquisition de Black Dynamite

Le groupe audiovisuel de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton commence l’année sur l’année sur les chapeaux de roues avec l’annonce d’une nouvelle acquisition.

Ce soir, groupe Mediawan annonce son association avec le producteur de contenus Black Dynamite, spécialisé dans le documentaire premium, au travers d’une prise de participation majoritaire de 55%. Fort de nombreux succès, pour certains déjà distribués par Mediawan, Black Dynamite, fondé par Eric Hannezo en 2010, est rapidement devenu un acteur référent en matière de documentaires avec « Omar Sy : c’est ta chance » ou encore les documentaires sportifs « Le K Benzema », « Teddy Riner », « Antoine Griezmann : Champion du Monde » et « Les bleus, une autre histoire de France ». Plusieurs documentaires premium pour Netflix sont actuellement en cours de production.

Au sein du groupe Mediawan, la société, également présente dans le domaine de la fiction, poursuivra son développement avec de nombreux projets dont deux documentaires : « Tony Parker : the last shot » et, en salles le 26 février, « Cyrille agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, des beurres, des dettes”.

A l’occasion de cette prise de cette nouvelle acquisition, Pierre-Antoine Capton, président du Directoire de Mediawan , a déclaré : « nous sommes fiers de notre association avec la société Black Dynamite qui a acquis un savoir-faire unique en matière de story-telling pour concevoir des documentaires, des séries ou des films. Cette collaboration confirme notre volonté de nous associer avec les meilleurs talents créatifs pour renforcer nos savoir-faire, en particulier dans la production de documentaires pour répondre à la demande croissante de contenus premium tant pour les diffuseurs historiques que pour les nouveaux acteurs sur le marché »