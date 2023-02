Joie et frustrations suite à une annonce de Free, la nouveauté pour la nouveauté vaut-elle le coup ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Oqee se lance sur navigateur, des premiers retours teintés de déception

Comme prévu, les équipes d’Oqee ont lancé 7 février leur “flash info important”. L’interface TV de Free est à présent disponible sur certains navigateurs web. “Vos chaînes TV en direct et en replay désormais disponibles sur le Web avec OQEE by Free”, l’application TV de l’opérateur permettant à tous ses abonnés fixe d’accéder gratuitement à Freebox TV est à présent disponible sur les navigateurs Google Chrome, Firefox, Safari et Microsoft Edge via un nouveau site en ligne. Pour en profiter rendez-vous sur https://oqee.tv/. Avec le teasing la veille, certains s’imaginaient de nombreuses possibilités et forcément, si l’annonce a ravi ceux qui attendaient ce lancement, quelques déçus ont également été de la partie.

Vers un retour à des offres plus concurrentielles ?

L’Arcep lève le voile sur son observatoire des services mobiles au 4e trimestre. Une croissance au ralenti pour deux raisons. “Sur le marché métropolitain, le nombre de cartes SIM s’élève à 79,9 millions, en hausse de 80 000 cartes en un trimestre, contre +570 000 au quatrième trimestre 2021“, annonce le régulateur dans son nouvel observatoire des services mobiles au 4e trimestre 2022. De quoi laisser espérer des offres cherchant davantage à attirer les clients de concurrents de la part des opérateurs selon certains, quand d’autres estiment que cela ne suffirait pas.

La tech pour la tech, un vrai argument ?

Après le décodeur Connect TV V1, puis V2, place à présent à la version 3. Sur le site de son assistance, SFR présente un nouveau boîtier Android TV, lequel sera probablement distribué dans les offres de Red by SFR mais aussi accessible à l’achat pour les abonnés SFR Box. Pour le moment, seule la mouture de deuxième génération tournant sous Android 9 est proposée à l’achat. En voyant les caractéristiques techniques de cet appareil, certains se sont interrogés sur l’intérêt même d’utiliser ce décodeur, quand d’autres rappellent que parfois, avoir accès à une technologie très avancée n’est pas forcément nécessaire pour les usages permis.

Mauvaise nouvelle pour les abonnés Salto

Plus de 2 ans après son lancement, le service de SVOD annonce son retrait. En attendant l’officialisation de sa dissolution, la plateforme ne permet plus de nouveaux abonnements. Cependant, certains ont eu la désagréable surprise de se voir tout de même prélevé le montant de leur abonnement. S’ils ont encore accès à leurs contenus, une communication serait assez appréciée de la part de la plateforme dont l’avenir est décidé.

Les solutions alternatives pas toujours compatibles avec les besoins

Univers Freebox vous propose régulièrement des situations assez spéciales dans le cadre des télécoms. C’est le cas de Pierre Faynot, dirigeant de MGI Développement qui s’est installé dans de nouveaux locaux en 2021. Si la fibre doit arriver prochainement, l’entreprise aurait bien besoin d’une connexion internet fixe mais aucun opérateur n’accepte de le raccorder au réseau cuivre pour avoir au moins l’ADSL. Il doit ainsi utiliser quatre clés 4G pour faire continuer à vivre son entreprise. Malheureusement, parfois les offres 4G ou 5G fixe ne suffisent tout simplement pas à combler les besoins de certains. Malheureusement, il n’y a pas une toujours une solution clé en main et la débrouillardise est de mise.

