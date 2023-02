Clap de fin pour Vidéofutur

L’opérateur alternatif a annoncé céder ses activités d’opérateur à Nordnet, la filiale d’Orange.

Si Orange, Bouygues, Free et SFR occupent une grande partie du marché télécom français, de nombreux opérateurs fixe alternatifs existent en proposant leurs solutions sur certains réseaux d’initiatives publique par exemple. C’est le cas de Vidéofutur, qui a annoncé lors de la présentation des résultats de son actionnaire principal mettre fin à ses activités et revendre son parc d’abonnés à son concurrent Nordnet.

Une décision qui doit permettre à Netgem, cet actionnaire de se recentrer sur l’édition et la commercialisation de services numériques, notamment des plateformes VOD, son “coeur de métier“. L’entreprise avait acquis Videofutur en 2013 et avait commencé à proposer des offres fibre durant la commercialisation des premiers réseaux d’initiatives publique, en zone rurale. Plusieurs accords ont par ailleurs été signé avec des opérateurs d’infrastructure pour proposer ses offres, remaniées en 2020 avec une formule à la carte basée sur une connexion 1Gb/s , un répéteur WiFi inclus et l’accès à la TV via une application dédiée.

Les quelques 300 000 abonnés de Videofutur doivent être cédés à Nordnet au cours du premier semestre 2023 et recevront une communication de la part de leur opérateur, indiquant le changement de gestionnaire de leur abonnement. Quant à l’offre qui leur sera proposée, pour l’heure rien n’est indiqué quant à la conservation du forfait actuel ou une migration vers une autre solution proposée par Nordnet.

Source : Ariase

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox