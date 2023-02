Free et SFR sont tombés le plus fréquemment en panne en 2022, assez loin devant Orange et Bouygues Telecom

Une étude menée par le comparateur d’offres télécoms ZoneADSL a recensé plus de 800 000 incidents sur les réseaux fixes et mobiles et pointe du doigt les réseaux ayant enregistré le plus de soucis durant l’année 2022.

Quels abonnés ont le plus poussé un cri de surprise en constatant que leur réseau ne marchait plus ? ZoneADSL, en plus de proposer un comparateur de forfaits mobiles et fixe et un test d’éligibilité, propose un outil pour signaler les pannes de réseau dans l’Hexagone. Le site a combiné l’ensemble des signalement réalisés sur sa plateforme, tous crowdsourcés et gélolocalisés, durant l’année 2022 et deux opérateurs sortent clairement du lot.

En effet, si Orange et Bouygues Telecom représentent respectivement 11 et 18% des signalements enregistrés par la plateforme, ce sont bien SFR et Free chez qui les incidents sont le plus fréquemment recensés. SFR a donc concentré 34% des alertes collectées par ZoneADSL et Free le devance de peu avec 36% des signalements. L’opérateur se voit également attribué la palme de la panne la plus importante de l’année avec 9703 signalements pour un seul évènement, qui n’était cependant pas de son fait. En effet, la date correspond au sabotage d’une partie du réseau de l’opérateur au mois d’avril dernier.

La majorité des alertes enregistrées concernent le fixe (80%) et la plupart viennent de plaintes concernant les réseaux fibre optique. Suit ensuite l’ADSL et le mobile, même si le site web précise que “lors d’une panne mobile, les antennes prennent le relais entre-elles, ce qui explique le plus faible nombre de pannes mobiles“.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox