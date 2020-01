Samsung Galaxy Z Flip : avant sa présentation officielle, le smartphone pliable se dévoile et révèle ses caractéristiques

Le deuxième smartphone pliable de Samsung a vu son design et sa fiche technique fuiter. Positionné sur le haut de gamme, il adopterait bel et bien le format clapet.

L’événement Unpacked du 11 février permettra de découvrir les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung, mais également un Galaxy Z Flip, second modèle pliable du géant sud-coréen après un Galaxy Fold que la rédaction a pu tester pendant deux semaines. En amont de cette présentation officielle, le site allemand WinFuture a dévoilé de nombreuses photos et caractéristiques de l’appareil.

Équipé d’un système Android 10 avec l’interface One UI 2, le Galaxy Z Flip s’équipera d’un chipset Snapdragon 855+ associé à 8 Go de mémoire vive et d’une batterie 3 300 mAh recharge en filaire 15 Watts via le filaire ou en 9 Watts via le sans-fil.

L’écran AMOLED souple à l’intérieur offrirait une diagonale de 6,7 pouces et une définition 2 636 x 1 080 pixels, tandis que l’écran externe afficherait l’heure et les notifications sur une diagonale de 1,06 pouce et dans une définition 300 x 116 pixels. Le stockage annonce 256 Go, sans possibilité d’extension par MicroSD. Pour la photo, on aurait un double capteur 12 + 12 Mégapixels au dos et un simple capteur 10 Mégapixels pour les selfies, logé dans un poinçon.

Une configuration haut de gamme, par rapport au Motorola RAZR adaptant le même design clapet et se positionnant sur le milieu de gamme.

Source : WinFuture