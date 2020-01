Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra: les prix attendus des futurs smartphones haut de gamme ont fuité

Après la liste complète des caractéristiques de la nouvelle gamme de Samsung, c’est désormais les prix des Galaxy S20 qui ont fuité ou du moins une gamme de prix attendus. La note est plutôt salée.

Au regard des nombreuses fuites ces derniers temps, il ne fait presque aucun doute que les prochains smartphones haut de gamme de Samsung, ceux dont la présentation est programmée le 11 février, devraient répondre aux noms de Galaxy S20, Galaxy S20 Plus et Galaxy S20 Ultra. Si les smartphone embarqueront de la puissance et des capacités techniques impressionnantes au vu des caractéristiques qui ont fuité, on peut encore se poser la question du prix de ces modèles.

Le journaliste Max Weinbach, travaillant chez XDA-Developpers a ainsi annoncé sur son compte Twitter avoir entendu les prix de la nouvelle gamme de Samsung. “Attendez vous à ce qu’ils soient plus bas que ceux listés, mais pour l’instant, on s’attend à :

Galaxy S20 5G : entre 900 et 1000€

Galaxy S20+ 5G : entre 1050€ et 1100€

Galaxy S20 Ultra 5G : 1300€.“

Une hausse des prix pour la gamme,dont le modèle S10 le plus performant (hors édition spéciale) était commercialisé à 1009€. On en a appris également le prix supposé du smartphone à clapet de Samsung, nommé Galaxy Z Flip, qui lui serait commercialisé pour 1400€, soit un prix bien plus abordable que le Galaxy Fold, mais qui reste très haut de gamme.

Ces prix sont bien sûr susceptibles de varier, notamment d’un pays à l’autre en fonction des taxes. Pour avoir leur coeur net sur cette nouvelle gamme, il faudra attendre la présentation officielle prévue le 11 février prochain.

Source : via Frandroid