Galaxy S20, S20+, S20 Ultra : voici les caractéristiques des prochains smartphones haut de gamme de Samsung

Les prochains smartphones haut de gamme de Samsung, ceux qui doivent être dévoilés dans les prochaines semaines, voient leurs fiches techniques fuiter.

Au regard des nombreuses fuites ces derniers temps, il ne fait presque aucun doute que les prochains smartphones haut de gamme de Samsung, ceux dont la présentation est programmée le 11 février, devraient répondre aux noms de Galaxy S20, Galaxy S20 Plus et Galaxy S20 Ultra. Le site Mysmartprice a publié un tableau avec toutes les caractéristiques des trois smartphones, dans leurs versions 5G qui seront disponibles en Europe.

En fonction du modèle, la diagonale serait comprise entre 6,2 et 6,9 pouces et la capacité de la batterie comprise entre 4 000 et 5 000 mAh. Le plus gros modèle profiterait d’un capteur photo 108 Mégapixels à l’arrière et d’un module 40 Mégapixels à l’avant. Tous les trois embarqueraient un chipset Samsung Exynos 990 (mais un chipset Snapdragon sur d’autres marchés, dont les USA), offriraient un écran AMOLED 120 Hz et profiteraient d’une certification IP68 pour l’étanchéité. Assez logiquement, le constructeur fournirait le système Android 10 avec son interface One UI 2.