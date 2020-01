Galaxy S20 : le nom du prochain smartphone haut de gamme de Samsung semble se confirmer, comme l’écran 120 Hz

À mesure que l’événement Unpacked de Samsung se rapproche, les fuites s’intensifient autour des smartphones que devrait y présenter la firme sud-coréenne.

Alors que l’on attendait assez logiquement des Galaxy S11e, Galaxy S11 et Galaxy S11+, des noms Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra ont été évoqués. Un changement qui gagne en consistance avec l’une des photos récemment publiées par le site XDA Developers. On y voit en effet un écran de démarrage Galaxy S20+ 5G. Voilà qui suggère au passage des variantes 4G et 5G, au moins pour ce modèle de la famille.

Il se murmure par ailleurs que Samsung compte proposer des écrans avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Le leaker Ice Universe apporte en effet quelques précisions à ce sujet. Le constructeur laisserait en fait trois options : la définition FHD avec du 60 Hz, la définition FHD avec du 120 Hz ou la définition WQHD avec du 60 Hz. Pas de WQHD avec du 120 Hz, par contre. Il faudrait ainsi choisir : la meilleure définition ou le meilleur taux de rafraîchissement.