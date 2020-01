Smartphones Samsung : pas de Galaxy S11, mais plutôt des Galaxy S20 ?

D’après les dernières informations en circulation à propos des prochains smartphones haut de gamme de Samsung, il pourrait ne pas y avoir de Galaxy S11. La firme sud-coréenne pourrait lui donner un autre nom.

Samsung compte-t-il faire un bond dans les noms de ses smartphones haut de gamme ? C’est en tout cas ce qu’indiquent Ice Universe, serial leaker bien connu sur Twitter, et Harmless Karl, fondateur d’une société spécialisée dans les coques pour smartphone.

Selon eux, il n’y aurait pas de smartphones Galaxy S11 en 2020 après les Galaxy S10 de 2019, mais plutôt des Galaxy S20. Harmless Karl évoque même des modèles Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra avec des diagonales respectives de 6,2, 6,7 et 6,9 pouces. Pas de Galaxy S20e, par contre.

Galaxy S20 Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019

S20 ? S20+ ? S20 Ultra ? pic.twitter.com/adJexEcD47 Harmless Karl (@HarmlessKarl) December 30, 2019

Mais pourquoi cet éventuel changement ? Pour s’aligner sur la date de sortie ? Pour avoir des Galaxy S10, Galaxy S20 et Galaxy S30, comme chez Huawei avec ses P10, P20 et P30 ? Enlever au passage la lettre ’e’ qui sous-entend une version moins bien ? Une évolution de nomenclature que l’on a en tout cas déjà vue chez Apple. Il n’y a, par exemple, pas eu d’iPhone 9. Pour reprendre l’exemple de Huawei, il y a eu des P8, P9 et P10, avant le passage au P20. Rendez-vous début 2020 pour en avoir le coeur net. C’est en effet en première partie d’année que Samsung renouvelle sa série Galaxy S.

Pour rappel, Univers Freebox a pu tester le Galaxy S10e, Galaxy S10 et Galaxy S10+.