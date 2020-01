Orange, Free, SFR et Bouygues : top départ officiel de l’appel à candidatures pour l’attribution des fréquences 5G

Le régulateur des télécoms annonce l’ouverture aux candidatures pour l’attribution des fréquences 5G.

“L’appel à candidatures pour l’attribution de la bande 3,4 ‑ 3,8 GHz, ainsi que l’arrêté lançant la procédure d’attribution ont été publiés ce lundi au journal officiel”, informe l’Arcep. L’annonce fait suite à la validation par le gouvernement mi-décembre du cahier des charges proposé par le régulateur comprenant également les conditions financières et les obligations données aux opérateurs.

Après plusieurs mois de discussions et réglages, le processus d’attribution des fréquences 5G est bel et bien lancé. Orange, Free, SFR et Bouygues sont invités à déposer leur dossier de candidature à l’Arcep avant le 25 février 2020 à 12h00.

La police des télécoms prévoit ensuite de mener la procédure d’attribution et de délivrer les autorisations d’utilisation de fréquences aux lauréats au cours du premier semestre 2020.