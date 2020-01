Janvier arrive, voici la liste des nombreuses chaînes qui seront offertes chez Free

Univers Freebox vous annonce depuis plusieurs jours/semaines que des chaînes seront mises au clair sur Freebox TV. Celles-ci étant nombreuses, nous vous proposons donc un récapitulatif, juste avant que janvier ne pointe le bout de son nez

Dès maintenant et jusqu’au 4 janvier

Mezzo sur le canal 263 de Freebox TV

Mezzo Live HD sur le canal 264 de Freebox TV

Dès maintenant et jusqu’à fin janvier

Histoire TV sur le canal 205 de Freebox TV

Ushuaïa TV sur le canal 204 de Freebox TV

A partir du 2 janvier

Canal J sur le canal 149 de Freebox TV

Tiji sur le canal 142 de Freebox TV

MCM sur le canal 87 de Freebox TV

RFM TV sur le canal 261 de Freebox TV

MCM TOP sur le canal 271 de Freebox TV

Paris Première sur le canal 28 de Freebox TV

Téva sur le canal 53 de Freebox TV

M6 Music sur le canal 64 de Freebox TV

A partir du 7 janvier

Pitchoun TV sur le canal 159 de Freebox TV

A partir du 13 janvier

Boomerang sur le canal 144 de Freebox TV

Boomerang+1 sur le canal 145 de Freebox TV

Boing sur le canal 153 de Freebox TV

Certaines de ces chaînes ne concernent que les abonnés Freebox Mini 4K, Freebox One et Freebox Crystal puisqu’elles sont déjà incluses dans les offres Freebox Révolution avec TV by Canal et Freebox Delta.

Pour bénéficier de ces mises au clair, il suffira simplement de vous rendre sur les canaux idoines pendant la période indiquée, sans aucune manipulation à réaliser.