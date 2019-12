Samsung Galaxy Note9 : la mise à jour One UI 2 basée sur Android 10 commence à pointer le bout de son nez

Samsung a arrêté la phase bêta pour la mise à jour Android 10 sur son smartphone Galaxy Note9. Le déploiement à grande échelle de la version stable ne devrait ainsi plus tarder.

Au regard du peu de choses contenues dans la dernière bêta de la mise à jour One UI 2 basée sur Android 10 et destinée au Galaxy Note9, la version finale s’annonçait assez proche. Elle l’est encore plus aujourd’hui. En effet, ceux ayant participé à la phase bêta commencent à recevoir la version finale.

Le déploiement à plus grande échelle ne devrait ainsi plus tarder. Le fichier sera évidemment plus volumineux que sur la capture ci-dessous. La capture évoque également la présence des patchs de décembre 2019. Bref, gardez un oeil du côté des notifications et pensez à lancer de temps en temps la recherche de mises à jour depuis les paramètres.

Rappelons que la mise à jour One UI 2 basée sur Android 10 a également commencé à être déployée en version stable sur les Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy Note10 et Galaxy Note10+.

Source : PiunikaWeb