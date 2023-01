Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : les abonnés Freebox sont concernés

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

La fibre Free est désormais disponible pour un certain nombre de locaux desservis par le réseau d’initiative publique de Grand Dax Très Haut Débit. En attendant une officialisation, de nombreux foyers sont désormais éligibles à un abonnement Freebox en fibre optique dans plusieurs communes desservies comme Dax, Saint-Paul-Les-Dax, Oeyreluy, Tercy-Les-Bains, Saugnac-et-Cambran, Angoumé et Heugas. Plus d’infos…

Abonnés Freebox Delta : 10 nouveaux jeux PC offerts dont un opus culte, Dishonored 2. Plus d’infos…

Freebox : réorganisation totale des 2 packs Maghreb et Maghreb+ de Freebox TV. Des chaînes disparaissent et d’autres arrivent. Plus d’infos…

Abonnés Freebox : Apple TV+ propose de découvrir ses séries phares gratuitement jusqu’au 2 janvier inclus.(Ted Lasso, The Morning Show, Téhéran ou For all Mankind). Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Abonnés Free Mobile : découvrez les opérateurs partenaires en 4G et 5G quand vous voyagez à l’étranger. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Abonnés Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : 3 nouvelles chaînes bientôt disponibles sur Pluto TV. Après Starsky & Hutch le 6 janvier, suivront my Zen Fit, ainsi que de Pluto TV Reality, et de Teen Mom. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox