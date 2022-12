Abonnés Freebox : Apple TV+ propose de découvrir ses séries phares gratuitement

Regarder sans être abonnés la totalité de la première saison de 4 séries étendard d’Apple TV+, c’est possible actuellement.

Offert depuis mars 2021 durant trois mois aux abonnés Freebox avec Player Pop ou Apple TV 4K (multi-TV compris), le service de SVOD de la marque à la pomme Apple TV+ propose aujourd’hui aux non-abonnés de découvrir plusieurs de ses séries les plus populaires, et pas seulement le premier épisode. En cette fin d’année, l’intégralité de la saison 1 de Ted Lasso, The Morning Show, Téhéran ou For all Mankind est accessible gratuitement. De quoi se familiariser avec la plateforme et certains de ses contenus phares afin de franchir le pas par la suite en souscrivant à l’abonnement, dont le tarif est passé de 4,99€/mois à 6,99€/mois fin octobre.

Source : Mac4ever

