Rien ne va plus pour les abonnés Freebox avec TV by Canal, les laissés-pour-compte des Smart TV Samsung à prix Free … Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Arrêter Cartoon Network, Boomerang, Boing, Toonami, TCM Cinéma, Warner TV et CNN dans les offres Canal+, pousse à passer à Netflix

Le possible retrait des 7 chaînes de Turner des offres Canal, ça passe mal pour des abonnés Freebox avec TV by Canal et on peut les comprendre. La décision finale devrait tomber comme un couperet au plus tard le 8 janvier 2023, date à laquelle les chaînes ” Cartoon Network, Boomerang, Boing, Toonami, TCM Cinéma, Warner TV et CNN seront arrêtées” a fait savoir Canal+ au début du mois, et ce faute d’accord trouvé avec le groupe Turner. Dans le même message, la filiale de Vivendi a de manière paradoxale précisé que “les discussions avec ce partenaire se poursuivent néanmoins en espérant trouver une issue favorable.” Rien ne semble donc définitif. EN cas de retrait, Warner TV ne sera plus accessible, les autres le resteront mais deviendront payantes.

Les TV Samsung à prix Free, c’est seulement pour les abonnés Freebox disposant de l’option TV

Depuis fin novembre, les abonnés Freebox peuvent acquérir un téléviseur Samsung à prix Free en étalant le paiement sans frais supplémentaires depuis leur espace abonné. Désormais, une nouvelle possibilité s’offre à eux puisque l’opérateur intègre ce 23 décembre la boutique Samsung TV directement dans l’application Freebox – Espace Abonné dans sa version iOS. Pour en profiter, il suffit de télécharger la mise à jour 1.1.3. En réaction, un abonné précise que seuls les abonnés Freebox avec option TV peuvent accéder à ces promotions sur les Smart TV Samsung mais pas lui, étant abonné Canal. Une précision à prendre en compte effectivement. Mais qui tombe sous le sens malgré tout.

La taxe sur les smartphones reconditionnés a été supprimée, pour mieux revenir ?

L’application de la redevance sur les appareils reconditionné n’aura finalement duré qu’environ un an. Fixant une contribution fixe s’ajoutant au prix des smartphones, tablettes ou PC reconditionnés, elle n’avait pas suscité un grand engouement, même du côté des reconditionneurs et on apprenait en novembre dernier qu’un rapporteur public allait recommander son annulation.

L’annulation de cette taxe qui pouvait représenter entre 8 et 10€ supplémentaires sur le prix de l’appareil a été actée à cause d’un vice de forme lors du vote des montants. De quoi laisser penser à certains qu’elle pourrait revenir !

Le démarchage téléphonique, on en viendra tous à bout ?

Le démarchage téléphonique et les dérives qu’il engendre est un sujet abordé régulièrement chez l’association de consommateur. Alors que la loi interdisant le démarchage téléphonique en matière de formation professionnelle est passée au Sénat il y a quelques semaines, UFC Que-Choisir est loin de s’en satisfaire en appelant la semaine dernière à mettre fin “une bonne fois pour toutes aux appels commerciaux aussi intempestifs qu’incessants“. “L’encadrement du démarchage téléphonique repose sur une hypocrisie générale dont sont bien conscients le Gouvernement et nos parlementaires : la grande majorité des consommateurs ne souhaite pas être importunée par la prospection téléphonique mais ils sont pourtant tous présumés consentants à être démarchés par téléphone…” explique-t-il. Si une liste de blocage a été mise en place, une étude récente a montré que près de la moitié des entreprises n’en respectent pas les règles. De leur coté, les internautes pestent aussi mais certains ont trouvé la parade. Alors que pour d’autres, il faudrait interdire totalement le démarchage et donc l’éradiquer.

