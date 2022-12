Le saviez-vous : tous les abonnés Free Mobile peuvent changer leur numéro en un clin d’oeil avec le même forfait mais…

Free permet à ses abonnés mobile de changer rapidement et simplement leur numéro de ligne, une option facturée 5€.

Besoin de changer rapidement de numéro de mobile pour échapper à un(e) ex un peu trop insistant(e), faire table rase du passé ou repartir sur une page blanche face au démarchage téléphonique ? Free facilite grandement la démarche. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans l’espace abonné de l’opérateur dans la rubrique “Mon offre”, puis de cliquer sur “changer de numéro de ligne”.

De là, vous pourrez choisir parmi dix numéros affichés avant de cliquer sur “Valider mon choix et continuer”. Le basculement vers le nouveau numéro sera effectif après un paiement de 5 euros par carte bancaire. Aucun changement de carte SIM n’est nécessaire, ni de forfait. “Le nouveau numéro sera en service immédiatement après le paiement et vous ne serez dès lors plus joignable sur votre numéro actuel”, explique Free. Une fois votre demande validée, vous ne pourrez plus changer votre 06 ou 07 pendant une période de 30 jours. Tout RIO récupéré avant le changement de numéro deviendra immédiatement obsolète.



