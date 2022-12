Le retrait de 5 chaînes des offres Canal+ semble se confirmer

Orange annonce à ses abonnés Famille by Canal le retrait des chaînes Cartoon Network, Boomerang, Boing, Toonami, TCM Cinéma, Warner TV et CNN, dès le 8 janvier prochain.

La décision finale devrait tomber comme un couperet au plus tard le 8 janvier 2023, date à laquelle les chaînes ” Cartoon Network, Boomerang, Boing, Toonami, TCM Cinéma, Warner TV et CNN seront arrêtées” a fait savoir Canal+ au début du mois, et ce faute d’accord trouvé avec le groupe Turner. Dans le même message, la filiale de Vivendi a de manière paradoxale précisé que “les discussions avec ce partenaire se poursuivent néanmoins en espérant trouver une issue favorable.” Rien ne semble donc définitif.

A défaut de savoir s’il s’agit d’un coup de pression ou non dans le cadre des négociations, Orange prend les devants en informant pour sa part actuellement ses abonnés au bouquet Famille by Canal que ces 5 chaînes ne seront plus disponibles dans leur offre à compter de la date prévue par Canal+. “Vous continuerez de profiter des autres chaînes de votre bouquet, au tarif inchangé de 5€ TTC/mois. Si vous le souhaitez, vous pouvez résilier à tout moment depuis votre espace client”, indique par ailleurs l’opérateur historique, ce qui laisse présager d’un retrait.

L'arrêt des chaînes #Turner chez @canalplus semble se confirmer. #Orange prévient ses clients de la disparition des chaînes Cartoon Network, Warner TV, Boomerang, Boing et Toonami de l'offre 'Famille by CANAL' à cette même date. (v @digitalbitrate) pic.twitter.com/biSFTH0JXC — ANAËL (@anael_tw) December 20, 2022

Il s’agirait d’une perte importante pour les offres Canal+, en particulier la chaîne exclusive Warner TV destinée aux fans de séries et qui diffuse de nombreux contenus premium du groupe Turner. Son retrait sera d’ailleurs le principal impact pour les abonnés Freebox (en particulier avec TV by Canal) puisque toutes les 4 autres chaînes sont déjà reprises dans l’offre TV de Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox