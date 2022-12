En Europe, les services d’IPTV pirates gagnent plus d’un milliard d’euros par an

L’IPTV illégal a le vent en poupe en Europe et surtout auprès des jeunes.

Dans une étude récente réalisé par Torrent Freak avec l’Alliance Audiovisuelle contre le Pirate, l’utilisation de l’IPTV pirate est en augmentation de 25% sur les trois dernières années.

Il y a pléthore de services de streaming légaux. Souscrire à plusieurs offres peut vite faire un trou dans le porte monnaie. Afin de faire des économies bon nombre d’utilisateurs se tournent vers des alternatives pas très légales. Comme le rapporte Torrent ,Freak, les européens sont très friands de ces dernières avec 17,1 millions d’utilisateurs en 2021. Les revenus sont donc en hausse et dépassent désormais le milliard d’euros. En moyenne un utilisateur dépense plus de 5 euros par mois dans des services IPTV pirates.

En permettant d’accéder à un vaste choix de contenus tirés de chaînes payante ou de plateformes, le prix très compétitif attire forcément malgré le côté illégal. La plupart des utilisateurs sont les jeunes, la tranche d’âge de 16 à 24 ans représente 11,8%. “Dans l’ensemble, les jeunes Européens ont une attitude plus tolérante envers les contenus en ligne piratés, indiquent les chercheurs.

La France dans le top 3 des utilisateurs

Avec 3 millions d’utilisateurs, le Royaume-Uni se place en première place pour l’année 2021. Suivi de près par l’Allemagne et la France avec respectivement 2,5 et 2,4 millions d’utilisateurs. Les fournisseurs légaux de contenus accusent une perte de 3,2 milliards d’euros pour l’année 2021. Comme le précise la vice-présidente exécutive de l’AAPA, Sheila Cassells cette perte impacte également les utilisateurs de services légaux puisque moins de bénéfices entraînent moins d’investissements dans les contenus et créations.

Source : JDG

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox