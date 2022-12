Les abonnés Bouygues Telecom ont droit à plus de 30 chaînes supplémentaires gratuites

La période y est propice, après Free puis SFR, c’est au tour de Bouygues Telecom de proposer une mise au clair de nombreuses chaînes pour ses abonnés Bbox à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Des cadeaux sur votre box à défaut de sous le sapin. Bouygues Telecom annonce en effet offrir son bouquet TV BBox divertissement à l’ensemble de ses abonnés jusqu’au 11 janvier prochain.

Cette offre regroupe plus de 30 chaînes et est habituellement commercialisée à 9.99€/mois. Elle propose diverses thématiques :cinéma, évasion, culture, musique, sports… avec des chaînes comme AB1, Crime District, TCM Cinéma, Paramount channel, Animaux, Toonami, Adult Swim, RFM TV, Mezzo live, Clubbing TV, Fight Sports, My Zen, Science & Vie TV, Chasse & Pêche, M6 Music, MCM Top ou encore Mangas.

Accéder à ces chaînes ne nécessite aucune manipulation particulière. Vous pouvez y accéder directement depuis votre zapliste ou en naviguant sur la mosaïque interactive de toutes les chaînes offertes sur le canal 901.

