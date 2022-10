Apple augmente soudainement de 2€ le prix d’Apple TV+, 3 mois sont toujours offerts aux abonnés Freebox avec Player Pop

Augmentation des coûts de licence et une catalogue de séries et films à succès enrichi, Apple augmente le prix de son service de SVOD et de musique, avec effet immédiat.

Apple a augmenté ce 24 novembre pour la première fois les prix de ses services TV+ et de musique, une décision qui intervient dans un climat de hausse des prix général chez ses concurrents, Netflix, Disney+ ou encore Amazon Prime ont dores et déjà tour à tour revu à la hausse leur tarif.

C’est donc le cas d’Apple TV+ dont le catalogue de qualité s’est largement enrichi ces dernières années, son prix mensuel passe de 4,99€ à 6,99€/mois, soit plus gère que la future offre avec pub de Netflix (5,99€/mois). Les nouveaux abonnés bénéficient déjà de ce prix en France, les clients existants verront l’augmentation s’appliquer lors de la prochaine facture. L’abonnement annuel est quant à lui affiché à 69€. Pour justifier son choix, la firme de Cupertino a fait savoir que son service avait été introduit “à un prix très bas” car il a commencé avec seulement quelques émissions et films. Apple TV+ abrite désormais “une vaste sélection de séries, de longs métrages, de documentaires et de divertissements pour enfants et familles primés et largement acclamés par les conteurs les plus créatifs du monde”, rapporte Bloomberg.

Depuis mars 2022, Free propose l’accès au service SVOD de la marque à la pomme Apple TV+ à tous les abonnés Freebox équipés du Player Pop ou de l’Apple TV 4K, multi-TV compris. Les trois moins d’abonnement offert à la plateforme via leur Espace Abonné, le sont toujours.

Le prix d’Apple Music augmente aussi

La marque a la pomme a également augmenté le prix du forfait individuel d’Apple Music à 10,99 € par mois, contre 9,99€ avec effet immédiat, ce qui le rend plus cher que Spotify par exemple. L’offre “Familial” passe de 14,99€/mois à 16,99€/mois. Cette hausse tarifaire est liée à “une augmentation des coûts de licence” fait savoir Apple dans un communiqué, et que par conséquent les artistes et les auteurs-compositeurs gagneraient désormais plus d’argent.

Enfin, les prix des formules Apple One comprenant les différents services de la marque et iCloud+ sont eux aussi en hausse, soit deux euros d’augmentation pour l’abonnement Individuel, ou 3€ pour les formules Famille et Premium. Le streaming vidéo et musical génère désormais près d’un quart des ventes d’Apple soit près de 20 milliards de dollars.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox