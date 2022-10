Canal+ renouvelle son accord de distribution des chaînes gratuites et payantes de M6

Alors que le conflit entre TF1 et Canal+ persiste depuis près de 2 mois, la filiale de Vivendi annonce renouveler son accord de distribution avec le groupe M6.

Comme une lettre à la poste. Canal+ ne stoppera pas les chaînes d’M6 sur le satellite et myCanal. La filiale de Vivendi et le groupe présidé par Nicolas de Tavernost ont annoncé hier conjointement “le renouvellement de leurs accords pluriannuels” pour la distribution de l’ensemble des chaînes de la TNT gratuite (M6, W9, 6ter, Gulli), thématiques payantes (Paris Première, Téva, M6 Music, Canal J, Tiji, RFM TV, MCM) et de leurs services et fonctionnalités associés ainsi que le service SVOD GulliMax auprès des abonnés Canal+.

“Cet accord porte sur la poursuite de la distribution de l’ensemble des chaînes du Groupe M6, ainsi que les services non linéaires et fonctionnalités associés à ces chaînes au sein des offres de Canal+”, précise un communiqué. Les abonnés pourront continuer également de bénéficier de contenus enrichis comme des fenêtres de diffusion non linéaire étendues et des avant-premières.

Ce nouvel accord intervient dans un contexte très tendu entre Canal+ et le groupe TF1. La filiale de Vivendi a coupé le 2 septembre la diffusion des chaînes gratuites de la TNT de la Une, notamment sur le satellite. Au coeur du bras de fer, les sommes exigées par TF1 dans le renouvellement de leur contrat de distribution, ont été jugées extravagantes par Canal+, le groupe présidé par Maxime Saada, a déclaré le 20 octobre à la suite d’une bataille gagnée devant la Cour d’appel, être ” toujours ouvert aux négociations relatives à la distribution des chaînes gratuites du groupe TFI et reste prêt à rémunérer ce dernier pour les seuls services à valeur ajoutée associés à ces chaînes, sur des bases loyales, équilibrées et transparentes.”.

