Free met à jour toutes les Freebox et tease une nouveauté importante à venir

L’opérateur prépare une solution de secours pour la connexion internet fixe.

Vous pouvez remettre à jour votre Server Freebox. Free propose en effet une nouvelle version logicielle pour les abonnés Freebox Révolution, mini 4K, One, Delta et Pop. Cette dernière porte le numéro 4.7.0 et propose une seule nouveauté : le support du “Backup internet”, qui sera disponible “prochainement” selon les développeurs.

Aucune information supplémentaire n’a été fournie par l’opérateur concernant cette future solution alternative à la connexion fixe. On sait par exemple que la Freebox Pro et d’autres offres d’entreprise proposent un routeur 4G pour prendre le relais lorsque la connexion classique ne fonctionne pas, d’autres opérateurs proposent des clés 4G pour remplacer le WiFi de leur box grand public en cas de problèmes…

Sans parler d’une date éventuelle de lancement de ce service, les serveurs concernés ne sont pas non plus explicités. Les développeurs annoncent cependant que la version 4.7.0 concerne l’ensemble des Freebox. Affaire à suivre…

