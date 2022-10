Free relance son opération promo en offrant 6 mois d’abonnement à Amazon Prime aux abonnés Freebox Pop

Les abonnés Freebox Pop bénéficient d’Amazon Prime gratuitement pendant 6 mois.

En mai dernier, Free lançait une offre spéciale en direction de ses abonnés Freebox Pop en leur offrant Amazon Prime et donc tous les services associés. L’opérateur renouvelle cette opération et envoie actuellement un mail à ses clients Pop pour leur annoncer qu’ils bénéficient de 6 mois de gratuité à l’offre Amazon Prime.. De quoi profiter de tous les avantages inclus dans l’abonnement comme l’accès à Prime Video et Music Prime, ou encore la livraison en 1 jour ouvré sur des millions d’articles éligibles sur le site d’Amazon.

Pour activer l’offre, il suffit de se rendre sur son espace abonné dans la rubrique “Mon abonnement” puis “Gérer mon compte Amazon Prime”. A noter que les abonnés déjà membres Prime ne pourront pas bénéficier de ce cadeau.

