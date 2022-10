Plusieurs chaînes disparaissent de Freebox TV, suite à des difficultés avec les éditeurs

Plusieurs chaînes chaînes étrangères ne sont plus disponibles sur la Freebox.

Si plusieurs chaînes arrivent chaque mois sur Freebox TV, comme récemment “L’esprit sorcier TV” et “Journal du Golf“, d’autres disparaissent. C’est le cas de six d’entre elles, qui sont toutes des chaînes internationales. La plupart d’entre elles ne diffusaient déjà plus de flux depuis quelques temps, et malgré ses démarches, Free n’a pas réussi à entrer en contact avec les éditeurs afin de pouvoir continuer la diffusion.

Les chaînes concernées sont :

Canal 212 : Ikono TV

Canal427 : God TV

Canal 432 : TPA

Canal 699 : Record News

Canal 752 : Armenia TV

Canal 697 : Record Internacional

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox