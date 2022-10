Une nouvelle technologie bat un record de débit en allant deux fois plus vite que l’internet mondial

Des chercheurs danois et suédois ont établit un record dans le domaine de la transmission de données.

Les chercheurs veulent toujours repousser les limites. En effet, la collaboration de la Technical University of Denmark (DTU) et Chalmers University of Technology en Suède a permit d’établir un record. Grâce à un laser et une puce optique, les chercheurs ont réussi à envoyer des données à la vitesse de 1,84 pétabit par seconde. Si ce mot vous est inconnu il représente 1 million de gigabit. Selon la DTU cela représente le double de rapidité que l’ensemble de l’internet mondial.

Une nouvelle technologie pour réduire l’empreinte carbone

Comme l’explique le DTU : “Toutes les couleurs sont fixées à une distance de fréquence spécifique les unes des autres – tout comme les dents d’un peigne – c’est pourquoi on l’appelle un peigne de fréquence. Chaque couleur (ou fréquence) peut ensuite être isolée et utilisée pour imprimer des données. Les fréquences peuvent ensuite être rassemblées et envoyées sur une fibre optique, transmettant ainsi des données. Même un énorme volume de données, comme l’ont découvert les chercheurs”.

En résumé grâce à leurs recherches, les scientifiques ont pu créer une puce qui à la capacité de transmettre des données avec un laser alors que cette vitesse de 1 pétabit requiert normalement au minimum 1000 lasers. Le but de ces derniers et d’un jour intégrer les centres de données et les hubs d’internet afin de réduire l’empreinte carbone avec la réduction des infrastructures nécessaire à l’internet mondial.

A peine le record établi, les chercheurs planchent déjà pour le surpasser. Il s’avère que la puce est évolutive et une version améliorée pourrait transmettre des données à 100 pétabit seconde en isolant plus de fréquences.

Source : Presse Citron

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox