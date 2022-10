Découvrez le premier forfait 5G de Cdiscount Mobile

La 5G est enfin disponible chez Cdiscount Mobile.

Cdiscount Mobile est un MVNO proposant des forfaits aux tarifs attractifs. Jusqu’à maintenant les offres proposées permettaient uniquement de disposer de la connexion 4G, mais ce n’est plus le cas. En effet, Cdiscount Mobile propose un tout nouvel abonnement proposant la 5G. On en fait le tour pour vous.

Sans engagement, le forfait 5G de Cdiscount Mobile prévoit les appels, SMS et MMS illimités, ainsi qu’une enveloppe data de 130 Go utilisables en 5G (selon la couverture) sur le réseau Bouygues Telecom. D’ailleurs, le débit est ajusté au-delà des 130 Go. Profitez aussi d’une connexion internet depuis le reste de l’Union européenne et les DOM, avec un,e enveloppe data dédiée de 25 Go mais en 4G.

Concernant le tarif, Cdiscount Mobile annonce un prix mensuel de 18,99 euros au lieu de 24,99 euros. Mais bonne nouvelle le prix n’augmentera pas après la première année. A noter qu’il faudra s’acquitter de la somme de 10 euros à la commande pour la carte SIM triple découpe.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox