Découvrez les promos de fin d’année des opérateurs sur les box internet et les forfaits mobiles

Les fêtes de fin d’années sont une période propice aux promotions. Les opérateurs ne dérogent pas à la règle.

Pour fêter Noël et la nouvelle année, les opérateurs proposent sur leurs sites des promotions sur les offres fixes et mobiles. On en fait le tour pour vous.

Orange et Sosh

Chez Orange, le forfait mobile proposant 80 Go (débit réduit au-delà) est proposé à 14,99 euros par mois pendant 12 mois. Au-delà il faudra débourser 29,99 euros par mois. A noter que ce forfait est sans engagement. Côté services les appels et SMS/MMS sont illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France. Pour le roaming à l’étranger vous pouvez avoir accès à 80 Go en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre.

Concernant Sosh, la marque low-cost d’Orange propose un forfait offrant 100 Go de data mobile pour 17,99 euros par mois sans engagement. Les appels et SMS/MMS sont illimités depuis la France et l’Europe et 20 Go d’internet sont utilisables en Europe.

SFR et Red by SFR

Direction les offres de SFR maintenant, l’opérateur au carré rouge propose une offre fixe à 18 euros par mois pendant 1 an avec engagement de 12 mois. Après la période de promotion le prix de l’offre passera à 38 euros par mois. Le forfait propose la fibre avec la SFR Box 7, cette dernière permet d’avoir jusqu’à 500 Mb/s en débit montant et descendant. D’autre part la box permet l’accès à 160 chaînes TV et les appels illimités vers les fixes en France sont inclus.

La red box de Red by SFR est proposée à 19 euros par mois pendant 12 mois et en prime 1 mois d’abonnement est offert. Au-delà des 12 mois, le prix mensuel sera de 29 euros. L’offre est disponible pour la connexion fibre/THD et ADSL avec la box 7. D’autres cadeaux sont disponibles, le décodeur TV est proposé à l’achat au prix de 29 euros au lieu de 60 euros. Si vous ne souhaitez pas avoir le décodeur, il est tout à fait possible de ne pas le choisir et de profiter de 35 chaînes TV uniquement via l’appli RED TV. Concernant la téléphonie, l’option proposant les appels illimités vers fixes et mobiles est offerte au lieu des 5 euros par mois demandés habituellement.

Chez Bouygues Telecom

Tout d’abord, une offre est disponible sur le forfait Bbox Fit avec la fibre. Au prix de 15,99 euros par mois pendant 1 an, le forfait sera facturé 31,99 euros par mois au-delà. A noter qu’un engagement d’un an est appliqué. Cette offre permet d’accéder aux appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays. La télévision n’est pas proposée.

Du côté de B&You, un forfait 100 Go à 15,99 euros par mois est disponible sur le site de l’opérateur. Sans engagement, le forfait propose les appels & SMS/MMS illimités en France métropolitaine ainsi que 20 Go d’internet en Europe.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox