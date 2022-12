Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom : quel opérateur propose la fibre au plus grand nombre de foyers ?

Orange remporte la partie pour le moment en matière de prises fibre éligibles dans l’Hexagone. Free et SFR se partagent la seconde place. Bouygues Telecom est en retrait mais fonce pour rattraper son retard.

Sur les 33,1 millions de locaux éligibles aux offres fibre sur le territoire national soit plus de trois quarts des Français, combien peuvent choisir Orange, Free, SFR ou Bouygues Telecom ? Pour le savoir, il suffit de se référer aux chiffres des opérateurs eux-mêmes.

En haut du classement, Orange est sans surprise le leader avec de prises raccordables. Lui-même opérateur d’infrastructure déployant la fibre dans les RIP, il joue également un rôle majeur dans la Zone AMII. Fin septembre 2022, l’ex-France Télécom proposait sa fibre à 32,3 millions de locaux en France (+17,6%) pour total d’environ 6,5 millions d’abonnés sur ce segment.

A la seconde place, deux concurrents sont ex-aequo. On retrouve Free avec 29,8 millions de prises raccordables soit 6 millions de gagnées en un an et 4,5 millions d’abonnés FTTH. L’opérateur de Xavier Niel a pour objectif d’être présent partout sur le territoire et même sur les réseaux d’initiative publique à faible part de marché. De son côté, SFR a annoncé disposer également de 29,8 millions de prises éligibles à la fin du troisième trimestre. Son parc dit “fibre” s’élève à 4,3 millions d’abonnements mais comprend les clients, FTTB et 4G box.

A la dernière place, Bouygues Telecom ne cesse de progresser avec 28 millions de prise raccordables. En 2022, l’opérateur a commencé à appuyer sur l’accélérateur avec 7790 nouvelles communes raccordées selon Ariase, soit un déploiement en profession de 65%. Motif de satisfaction, la majorité de ces communes sont situés dans les zones rurales, et donc desservies par les RIP. L’opérateur met donc les bouchées doubles pour atteindre tous les Français. Pour l’heure, son parc d’abonnés fibre reste en deçà de celui de ses concurrents avec 2,8 millions de clients FTTH, mais les recrutements sont au rendez-vous, l’opérateur engrange plus de nouveaux abonnés que SFR sur ce segment depuis de nombreux trimestres.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox