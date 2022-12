400 millions de comptes Twitter piratés, une rançon est réclamée à Elon Musk

Une fuite de données touche à nouveau Twitter. 400 millions de comptes sont impactés, Elon Musk pourrait empêcher la divulgation de la liste.

Une faille de sécurité a permis à un hacker de mettre la main sur les données personnelles d’au moins 400 millions de comptes Twitter. Dans cette base de données, on y trouve les adresses mail et les numéros de téléphone de l’ensemble des comptes concernés. Le pirate se serait servit d’une brèche présente dans le code du réseau social. Plus précisément une faille dans l’API ce qui lui a permis de se servir à sa guise en contournant les mesures de sécurité de Twitter.

Selon le cyber pirate, de nombreux comptes appartenant à des personnalités comme des politiciens ou des dirigeants d’entreprise sont présent dans la liste. Afin d’affirmer la véracité de ses dires, le hacker à divulgué une partie de la liste. Par exemple, les informations du compte du PDG de Google Sundar Pichai étaient belles et bien renseignées. Des experts en sécurité ont pu confirmé l’authenticité de ces informations.

Nommé Ryushi, le pirate demande explicitement à Elon Musk de sortir le chéquier pour racheter cette base de données afin que les informations ne soient pas divulguées au grand jour. Le malfrat s’est permis d’indiquer à Elon Musk qu’un accord à l’amiable éviterait une amende pour infraction au RGPD. De plus il rappelle au PDG de Twitter que la publication de ces données pourrait faciliter la mise en place de phishing et d’escroquerie.

Ryushi indique : ” Twitter ne m’a pas encore contacté, j’ai proposé les données en exclusivité s’ils le veulent, mais si je ne peux pas leur vendre, je prendrai les offres d’autres personnes”. La base de données sera vendu a un prix élevé au plus offrant si Elon Musk n’intervient pas.

Source : 01Net

