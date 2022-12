La ministre de la Culture s’exprime sur les propos polémiques tenus par Cyril Hanouna

La ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, rappelle que l’Arcom pourrait ne pas renouveler la fréquence de C8 à la fin du contrat.

Ce matin, pour le journal “Le Parisien“, Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, s’exprime sur les événements culturels prévu pour l’été 2024 en raison de la mobilisation des forces de l’ordre pour les Jeux olympiques de Paris. Elle est également questionnée sur les “dérapages en direct” de Cyril Hanouna, que ce soit sur l’affaire Lola ou encore Louis Boyard. La ministre à tenu à “condamner fermement” les propos de l’animateur de “Touche pas à mon poste“. “Quand Cyril Hanouna insulte un invité de son émission, qu’il soit élu ou non, quand il appelle à une justice expéditive dans l’affaire Lola, c’est à la justice et à l’Arcom de se prononcer. Mais ce sont des processus longs, le temps de la justice ne peut pas être un temps expéditif, c’est ce qui fait que nous sommes dans un état de droit. Pour ma part, je condamne fermement ces propos !“, s’est exprimé Rima Abdul-Malak.

La ministre de la Culture rappelle que l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) se charge du dossier. Elle dispose d’un grand nombre de possibilité de sanctions en fonction des infractions. Le régulateur pourrait faire appelle à sa plus haute punition : le non-renouvellement de l’autorisation de diffusion de C8. “C’est une hypothèse“, ajoute la ministre. Quand l’Arcom traite une autorisation de diffusion sur la TNT, elle doit tenir compte “des comportements passés ou encore le projet éditorial“. Et la chaîne a déjà manqué de traiter les affaires “avec mesure“. Bien que la fin d’une autorisation de diffusion de C8 est hautement improbable, cela ne reste pas impossible. “Ce serait totalement exceptionnel, je ne dis pas que c’est ça qui va arriver, je rappelle simplement que c’est une hypothèse sur laquelle l’Arcom aura à se prononcer“, conclu Rima Abdul-Malak.

Source : Pure Médias

