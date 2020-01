Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : ça bouge sur Freebox TV avec 9 chaînes offertes pendant un mois, dernière baisse de débit en itinérance Orange pour les abonnés etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Top départ pour 8 chaînes payantes d’M6 offertes chez Free : Comme prévu, les chaînes Paris Première (canal 28), Teva (canal 53) et M6 Music (canal 54) sont depuis jeudi disponibles gratuitement sur les Freebox et ce jusqu’à la fin du mois. Ce n’est pas tout puisque viennent s’ajouter à a liste les dernières acquisitions du groupe M6 à savoir Canal J (canal 149), Tiji (canal 142), MCM (canal 87), RFM TV (canal 261) et MCM TOP (canal 271). Plus d’infos…

Ce n’est pas tout car la chaîne lifestyle et de bien être, MyZen TV est également mise en clair actuellement jusqu’au 3 février bien qu’elle soit incluse pour les abonnés Freebox Revolution avec TV by Canal et Delta mais aussi pour ceux disposant du pack Famille by Canal sur Freebox Mini 4K. Plus d’infos…

Avis aux freenautes bêta-testeurs, l’application application Freebox pour Android se met à jour avec plusieurs nouveautés pour la partie Maison comme l’enregistrement et partage des clips vidéo des caméras et l’enchaînement automatique de la lecture des clips vidéos. Plus d’infos…