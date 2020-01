Freebox TV : c’est parti pour 8 chaînes offertes durant tout le mois

La nouvelle année débute fort sur Freebox TV avec la mise en clair de 8 chaînes payantes du groupe M6.

Comme prévu, les chaînes Paris Première (canal 28), Teva (canal 53) et M6 Music (canal 54) sont dès aujourd’hui disponibles gratuitement sur les Freebox et ce jusqu’à la fin du mois.

Ce n’est pas tout puisque viennent s’ajouter à a liste les dernières acquisitions du groupe M6 dans le cadre du rachat du pôle télévision de Lagardère Active, à savoir Canal J (canal 149), Tiji (canal 142), MCM (canal 87), RFM TV (canal 261) et MCM TOP (canal 271). A noter que la mise en clair de ces cinq dernières chaînes concerne principalement les abonnés Freebox Mini 4K, Freebox One et Freebox Crystal puisque ces chaînes sont déjà incluses dans les offre Freebox Révolution avec TV by Canal et Freebox Delta.