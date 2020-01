Toute l’équipe d’Univers Freebox vous souhaite une bonne et heureuse année 2020 !

Cher.e.s lectrices et lecteurs, toute l’équipe d’Univers Freebox se réunit pour vous souhaiter une bonne année 2020.

D’une part, nous souhaitons remercier l’ensemble des lecteurs et commentateurs, pour l’intérêt que vous portez, tous les jours, à Univers Freebox, et c’est notre récompense. Nous espérons vous éclaircir et vous informer au mieux durant cette nouvelle année 2020, avec notre équipe de journalistes et rédacteurs. Grâce à vous, Univers Freebox est un acteur majeur de l’information sur les télécoms, avec près 3 millions de visiteurs uniques et plus de 12 millions de pages vues chaque mois, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre.

En 2019 nous avons beaucoup travaillé pour vous offrir une toute nouvelle version d’Univers Freebox et de Freezone, et cela va continuer au cours de l’année 2020, puisque nous vous proposerons encore davantage d’informations avec de nouveaux formats vidéo, de nouveaux sites thématiques, un nouveau service pour mieux vous accompagner lorsque vous rencontrez un problème, de nouvelles applications mobiles et bien d’autres choses.

A l’occasion de cette nouvelle année, nous tenons également à remercier, toutes les équipes Free et Free Mobile (direction, cadres, techniciens, membres du personnel de la relation Abonnés et des Free Center, et bien d’autres intervenants…), qui par leurs ouvertures d’esprit et leurs disponibilités en font un partenaire vraiment pas comme les autres !

Enfin, nous remercions l’ensemble des médias, acteurs de l’audiovisuel, chaînes de télévision et radios, tous les autres opérateurs avec lesquels nous entretenons de bons rapports et les institutions, parmi lesquels France Très Haut Débit ou l’ARCEP, qui font pleinement confiance à Univers Freebox, et qui nous communiquent en permanence des informations à partager.

En cette nouvelle année qui débute, nous citons les prénoms d’une partie de ceux qui font vivre Univers Freebox au quotidien : Anthony R, Vincent, Fred, Frédéric, Adrien, Olivier, Tibet, Kevin P, Kevin G, Cindy, Florian, Raphael, Christophe, Fouzi, Nicolas, Marjolaine, Anthony D, Maxime, Adrien, Lucas, Dimitri, Géraldine, Tibet, Johan et tous les autres bénévoles.

Abonnés de la première heure, nouveaux arrivés, mordus ou néophytes, toute l’équipe d’Univers Freebox vous souhaite une bonne et heureuse année 2020. L’heure des nouvelles résolutions (et dissolutions) a sonné. Concernant Free, cette année 2019 devrait être chargée, avec des nouveautés annoncées et en particulier une nouvelle Freebox milieu de gamme, la Freebox V8, pour le début de l’année.