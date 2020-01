Huawei P40 Pro : le smartphone haut de gamme apparaît dans des visuels

Le smartphone Huawei P40 Pro fait l’objet de différentes fuites autour de son design et de ses caractéristiques.

Comme le smartphone Huawei P40 attendu début 2020, le modèle Huawei P40 Pro devant être présenté en parallèle fait l’objet de diverses fuites. L’occasion de se faire une idée de ses caractéristiques techniques et de son design.

Le Huawei P40 Pro aurait ainsi un écran AMOLED QHD+ 90 Hz de 6,5 ou 6,7 pouces, un stockage interne de 128 Go, un double capteur photo à l’avant dans un double poinçon et cinq capteurs photo à l’arrière. Il reposerait évidemment sur le chipset Kirin 990 5G développé en interne, lequel serait d’ailleurs couplé à 8 ou 12 Go de mémoire vive.

Son interface, enfin, ne proposerait pas les applications et services de Google, en raison de la perte de la licence Android. Comme sur le Mate 30 Pro récemment introduit en France, elle reposerait en effet sur Android 10, mais dans sa version open source (AOSP).

Ci-dessous, deux visuels partagés par 9techeleven :