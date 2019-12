Une nouvelle chaîne d’Altice va débarquer prochainement sur les Freebox

C’est confirmé, la nouvelle chaîne linéaire 01TV, propriété d’Altice/SFR, sera prochainement disponible sur Freebox TV.

Annoncé début décembre, la marque 01TV va devenir une chaîne linéaire début 2020, d’abord sur les box d’SFR (canal 241) dès le 6 janvier puis sur les Livebox d’Orange (canal 141) deux jours plus tard. Des discussions étaient alors en cours avec les autres opérateurs, notamment Free selon Christofer Ciminelli, directeur de la rédaction de 01NET. Celles-ci ont d’ailleurs déjà abouti avec l’opérateur de Xavier Niel : “j’ai eu la bonne nouvelle, nous allons arriver très vite chez Free”, a confié hier le journaliste animateur de 01NET TV, François Sorel, dans le podcast 100% tech “Chez Jérôme et François”.

La chaîne sera par la suite disponible chez Bouygues Telecom et sur Molotov. Les téléspectateurs y retrouveront tous les shows, reportages et tests de 01TV soit une quinzaine de rendez-vous, qui font être retravaillés . Les plateaux d’Altice, utilisés par BFMTV, seront mis à disposition et la grille de programmes s’enrichira au fil du temps avec de nouvelles émissions et animateurs.

Merci à Lionel !