Et encore une chaîne offerte dès aujourd’hui sur les Freebox

Les mises en clair se multiplient au mois de janvier pour les abonnés Freebox.

En plus de la mise en clair ce matin de 8 chaînes payantes du groupe M6 (Teva, Paris Première, canal J…), c’est au tour de MyZen TV d’annoncer sa gratuité dès aujourd’hui sur le canal 243 des Freebox, et ce jusqu’au 3 février prochain.

Lancée début 2008 sous le nom MelodyZen.tv, MyZen TV est une chaîne lifestyle dédiée au bien être. En avril 2017, la chaîne est arrivée sur les bouquets CANAL en remplacement de la chaîne MCS Bien-être. Chez Free, celle-ci est incluse pour les abonnés Freebox Revolution avec TV by Canal et Delta mais aussi pour ceux disposant du pack Famille by Canal sur Freebox Mini 4K. Pour les autres, la chaîne est habituellement disponible en option (1,49€/mois).