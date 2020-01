Samsung Galaxy Note10 Lite : le smartphone aperçu dans plusieurs photos en fuite

Le smartphone Samsung Galaxy Note10 Lite se montre à travers quelques photos en fuite sur la Toile.

Pas mal de fuites ces derniers temps autour d’un Galaxy Note10 Lite qui proposerait un chipset Exynos 9810, une mémoire vive 6 Go, une batterie 4 500 mAh avec charge filaire 25 Watts, un écran Super AMOLED 6,7 pouces Full HD+, un stockage 128 Go, un triple capteur photo 12 + 12 + 12 Mégapixels au dos et un capteur photo 32 Mégapixels pour les selfies. Il y aurait par ailleurs le mini-jack et un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran. Pas question de charge en sans-fil, en revanche.

Le compte Twitter TechTalkTV vient d’ailleurs de publier une flopée de photos apparemment issues d’une prise en main de ce Galaxy Note10+. De quoi donner un peu plus de consistance à l’existence de ce smartphone et le découvrir un peu plus en amont de sa présentation officielle par la firme sud-coréenne.

Pour rappel, Univers Freebox a pu tester les Galaxy Note10 et Galaxy Note10+.