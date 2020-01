Mycanal se met à jour sur iOS, le 1080p débarquera début 2020 sur Android

De nouvelles fonctionnalités sont en approche sur iOS. Attendu de pied ferme de pied ferme depuis de nombreux mois, le 1080p fera quant à lui (enfin) son arrivée sur Android durant ce début d’année.

MyCanal a terminé l’année 2019 en “Coup de cœur” sur l’App Store, et compte bien continuer sur cette lancée dans les prochains mois. Profitant d’une nouvelle mise à jour estampillée 4.1.1 intégrant quelques correctifs, les développeurs réaffirment travailler encore et toujours sur plusieurs fonctionnalités comme le mode sombre iOS 13, une nouvelle expérience Chromecast et “bien d’autres choses encore”.

Sur Android, myCanal est hélas toujours en 720p. Le 1080p, arlésienne de l’app était attendu fin 2019 mais force est de constater qu’il n’en est rien aujourd’hui. En réponse à certains mécontentements, l’équipe de développement tient à rassurer ses utilisateurs : “Nous nous excusons pour la promesse non tenue de l’arrivée en fin d’année du 1080p sous Android. Cette mise à jour a été reprogrammée en début d’année 2020.”

MyCanal est l’application officielle qui permet aux abonnés Canalsat/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox Delta, Révolution ou One, qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test)