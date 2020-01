Le saviez-vous ? Vous pouvez accéder à un service de cloud sur le téléviseur avec la Freebox Révolution

Vous ne le saviez peut être pas, mais si vous disposez d’une Freebox Révolution, vous pouvez avoir accès à vos fichiers stockés sur le cloud directement sur votre téléviseur. Nous vous proposons de découvrir la marche à suivre en fonction de chacune des box.

Quatre services de stockage sont disponibles : Google Drive, Dropbox, OneDrive et Put.io. Pour accéder à cette fonctionnalité il vous suffit d’allez depuis le menu principal dans Disques>Mes disques, une fois sur l’explorateur vous aurez accès au disque dur de la Freebox Révolution et aux différents appareils connectés aux réseaux mais c’est la dernière catégorie qui nous intéresse ici, les “Serveurs Distants”.

Pour pouvoir se connecter à ces serveurs distants et accéder aux contenus stockés dans le Cloud il faut dans un premier temps choisir « Ajouter un service » et ensuite choisir parmi la liste proposée le service souhaité. Vous serez alors redirigé vers la page de connexion du service, il faut naturellement déjà posséder un compte sur celui-ci.

Une fois connecté à ce dernier le contenu du serveur distant s’affiche dans le navigateur. Vous accéder aisni directement aux contenus que vous aviez stockés dessus.

Il vous suffit ensuite de répéter, si nécessaire, l’opération pour les autres services et de profiter de vos contenus. La navigation se fait, comme pour les autres systèmes de stockage. Seule différence lors de cette navigation, il vous est en plus possible de télécharger vos fichiers directement depuis le Cloud sur la Freebox Révolution à partir du menu latéral.