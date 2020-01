Le saviez-vous ? Vous pouvez transformer votre Freebox Mini 4K en Nintendo 64 et jouer à ses jeux gratuitement

Vous ne le saviez peut être pas, mais il est possible de transformer sa Freebox Moni 4K en Nintendo 64 grâce à “Mupen64Plus FZ “, un émulateur gratuit développé par Francisco Zurita.

Celui-ci inclut une multitude de plugins nécessaires à l’émulation de jeux de N64 sur votre Freebox. L’émulateur ne contient aucun jeu préinstallé, cependant, il permet de jouer à n’importe quel jeu de Nintendo 64 installé sur votre box ou sur sa carte MicroSD.

« Mupen64Plus FZ » est disponible gratuitement en téléchargement dans le Google Play Store de la Freebox Mini 4K.

« Mupen64Plus FZ » dans le Google Play Store de la Freebox Mini 4K

Il vous suffit de l’installer depuis le Google Play Store pour qu’il soit fonctionnel. Ensuite, soit l’utilisateur recherche son jeu de N64 via l’émulateur dans la rubrique « Bibliothèque », soit il peut utiliser un explorateur de fichier afin rechercher son jeu. Même depuis un explorateur de fichiers, le jeu se lancera directement après sa sélection.

Menu principal de l’émulateur

Plusieurs options sont proposées par l’émulateur. Du côté de l’affichage, la résolution du rendu, la mise à l’échelle de l’écran, l’orientation de l’écran ou encore l’affichage du nombre d’ips (images par seconde) peuvent être modifiés.

Options d’affichage

De multiples profils d’émulation sont disponibles. Certains s’orientent vers une qualité d’image améliorée et d’autres vers une meilleure vitesse de rendu.

Profils d’émulation

L’émulateur propose aussi différents profils de manette en fonction du type de cette dernière (manette Android, manette Xbox…).

Profils de manette

Afin de tester « Mupen64Plus FZ », nous avons opté pour le jeu GoldenEye 007, un jeu de tir à la première personne qui a beaucoup fait parler de lui, dans lequel la joueur incarnera James Bond le célèbre espion britannique.

Découvrez le jeu en image ci-dessous :

Première Capture d’écran en jeu

Deuxième capture d’écran en jeu

Troisième capture d’écran en jeu

« Mupen64Plus FZ » est un émulateur gratuit de Nintendo 64 disponible sur Freebox Mini 4K. Son interface est simple et réactive, et il permet de jouer à n’importe quel jeu de N64 depuis votre Freebox . De plus, il possède une panoplie de préférences à paramétrer pour une meilleure expérience utilisateur. Alors si vous êtes nostalgique de la N64 avec ses fameux Super Mario 64, Mario Kart 64 ou encore Super Smash Bros, ou si vous souhaitez découvrir l’univers Nintendo, cet émulateur est fait pour vous.

Vous pouvez retrouver plein de trucs et astuces concernant la Freebox sur le site thématique “Le Saviez-vous ?”