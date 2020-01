Abonnés Free : Youboox, l’application de lecture en streaming, annonce des nouveautés

L’application Youboox se met à jour sur iPhone et iPad avec quelques nouveautés. Parmi elles, la fonctionnalité du hors connexion pour l’audio.

Youboox est un service qui donne accès à une large bibliothèque de romans, BD et mangas en tous genres, depuis l’ordinateur, mais également depuis les smartphones et tablettes tactiles grâce à des applications mobiles. Inclus gratuitement dans les abonnements Freebox et Free Mobile (sauf le forfait à 2 euros) jusqu’au 31 janvier 2020, il sera intégré à l’abonnement sous la forme d’une option activée automatiquement, sans engagement pour 0,99 euro par mois, dès le premier février.

L’application iOS passe en version 5.1.3. Les développeurs annoncent que la fonctionnalité du hors connexion pour l’audio est désormais disponible. Ils indiquent aussi la possibilité d’ajuster la vitesse de lecture du livre audio et d’accéder à plus de réglages lorsque le téléphone est en mode veille.

Youboox pour iOS est à télécharger depuis l’App Store.