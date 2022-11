Laurent Ruquier au Qatar : Thierry Ardisson s’inquiète

Ce mardi, Laurent Ruquier et Thierry Ardisson étaient présents sur le plateau de “C à vous“, sur France 5. L’animateur a annoncé partir au Qatar, pour voir la Coupe du Monde. Son producteur a exprimé son inquiétude.

Ce mardi, un tout nouveau talk-show, regroupe des personnalités venues de tout bord politique, artistique ou encore sociétal, intitulé “Hier, aujourd’hui, demain”, a été diffusé sur France 2. À l’occasion de la première diffusion, Laurent Ruquier et Thierry Ardisson étaient invités sur le plateau de “C à vous” sur France 5. Les téléspectateurs ont pu découvrir que Laurent Ruquier est passionné par le football. En effet, le présentateur s’est vu être interrogé sur la Coupe du Monde au Qatar et confie qu’il ira au Qatar pour assister à des matchs. “En 2014, j’étais au Brésil, j’ai vu le quart de finale France-Allemagne. Il y a quatre ans, plutôt que d’aller en Russie, j’ai choisi de retourner en Amérique Latine et j’ai suivi les matchs, d’abord en Argentine où j’ai vu le France-Argentine. Après on est tombés contre l’Uruguay et vu que c’est juste à côté, hop, je suis allé en Uruguay“, s’est exprimé Laurent Ruquier, devant Anne-Elisabeth Lemoine toute admirative.

“j’ai regardé avec tous mes potes“

“Et j’ai regardé avec tous mes potes, parce qu’on voyage en bande dans ces cas-là, la finale France-Croatie, au Brésil, à Rio de Janeiro“, a ajouté l’animateur. “Vous allez aller en Australie pour le premier match ?“, a demandé Anne-Elisabeth Lemoine, en référence au premier match de l’Équipe de France. “Je pense que c’est plus simple d’aller au Qatar. On y passe, on passe par Doha pour faire d’autres destinations. C’est comme ça, on y va pour le football. Ça n’empêche pas d’avoir une pensée qui sont mortes lors des accidents de travail dans la construction des stades, pour le régime. Mais le régime, on n’y changera rien, peut-être même qu’au fond, ça peut faire progresser peut-être sur quelques sujets“, répond Laurent Ruquier.

Anne-Elisabeth Lemoine demande alors à Thierry Ardisson : “Thierry, vous vous inquiétez ?“. Le producteur rétorque alors avec le sourire en parlant de Laurent Ruquier : “Pour lui, pour ce qui va lui arriver au Qatar ? Je suis hyper inquiet, c’est mon animateur. Je l’aime. On se connaît, on est potes. J’ai dit des choses terribles sur lui mais il m’a toujours pardonné“, révèle Thierry Ardisson. Anne-Elisabeth Lemoine demande alors : “Qu’est-ce que vous avez dit de plus terrible sur Laurent ?“. “Non mais des petites conneries comme Thierry sait en faire et en dire. Et comme moi je pratique bien souvent la même langue, un peu de p***, quand il le fait je me dis que j’aurais pu dire la même chose.“, a repris Laurent Ruquier.

Source : Closer

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox