Les hausses de prix vous agitent, un projet controversé de Free Mobile… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des Télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Après Netflix, au tour d’Amazon Prime d’augmenter ses tarifs

A partir du 15 septembre prochain, il faudra débourser 6,99€/mois contre 5,99€/mois jusqu’à présent pour profiter de tous les avantages d’Amazon Prime, dont Prime Video et la livraison en un jour.Le nouveau prix s’appliquera au renouvellement de l’abonnement à partir de cette date. Une nouvelle qui n’a pas manqué de faire réagir les abonnés, qui se questionnent sur l’impact de cette augmentation pour les abonnés Freebox Delta. En attendant une réponse de la part de l’opérateur, les hypothèses pleuvent…

Plus de détail sur les performances WiFi des box ne serait pas de trop !

nPerf a dévoilé son second baromètre des connexions WiFi, classant les opérateurs par leurs performances sur le réseau sans-fil de leurs box depuis un appareil mobile. Bouygues Telecom reste leader en sortant victorieux sur la quasi-intégralité des critères. Cependant, les résultats laissent certains lecteurs perplexes, notamment sur les différences de performances proposées sur chaque box des différents FAI. Sans oublier que les tests sont réalisés sur mobile, cela pouvant affecter les résultats…

Suppression de la redevance, une vraie économie ?

L’Assemblée Nationale a voté pour la suppression de la redevance TV le 23 juillet dernier, cette taxe de 138€ (en France Métropolitaine) dont s’acquittent chaque année les foyers français qui disposent d’un téléviseur (ou assimilé), afin de financer le secteur public de l’audiovisuel. Mais des critiques émergent et le porte-parole du gouvernement tente de calmer le jeu. Olivier Véran s’est en effet exprimé face au Sénat au sujet de cette mesure, souhaitée de longue date par le président Emmanuel Macron. “Les parlementaires, dans le cadre du débat, ont proposé un dispositif qui est effectivement une part de la TVA (…) jusqu’en 2025 où il restera tout à fait possible de flécher des segments entiers de fiscalité vers les dépenses particulière” développait-il. Le principal argument du gouvernement étant celui du pouvoir d’achat, la question se pose : est-ce vraiment un gain pour le Français en bout de course ?

Le serpent de mer de l’itinérance Orange refait surface

Alors que le contrat d’itinérance entre Free Mobile et Orange devait prendre fin à la fin de cette année, Free cherche finalement à le prolonger. Et les deux protagonistes se sont déjà mis d’accord sur un éventuel renouvellement de ce contrat puisque Ramon Fernandez, le directeur financier d’Orange à révélé lors de la présentation des résultats de l’opérateur historique « Nous avons répondu positivement à la demande de Free. Les conditions financières correspondent totalement à nos objectifs ». Mais cette décision soulève beaucoup d’interrogations, parfois de colère mais certains restent cependant indifférents à cette idée.-



Molotov augmente ses prix, une bonne idée ?

L’abonnement à Molotov Plus va grimper de deux euros à partir du 3 août prochain. La plateforme n’appliquera pas cette augmentation à tous ses abonnés ayant souscrit à son offre payante avant cette date. Cependant, beaucoup de nos lecteurs s’interrogent sur la pertinence de cette augmentation au vu du contenu de l’offre et de ce que peuvent proposer d’autres acteurs.

