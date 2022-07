Free Mobile cherche à prolonger son contrat d’itinérance avec Orange, et ça ne plait pas à tout le monde

Vous reprendrez bien un peu d’itinérance ?

Alors que le contrat d’itinérance entre Free Mobile et Orange devait prendre fin à la fin de cette année, le site des des Echos rapporte que Free cherche à le prolonger. Et les deux protagonistes se sont déjà mis d’accord sur un éventuel renouvellement de ce contrat puisque Ramon Fernandez, le directeur financier d’Orange à révélé ce matin, lors de la présentation des résultats de l’opérateur historique « Nous avons répondu positivement à la demande de Free. Les conditions financières correspondent totalement à nos objectifs ».

Ce contrat d’itinérance 2G et 3G avec Orange avait été signé au lancement de Free Mobile, qui avait à l’époque deux gros handicaps, puisqu’il n’avait pas de licence 2G et surtout il arrivait à un moment où les autres opérateurs déjà installés depuis de nombreuses années, à savoir Orange, SFR et Bouygues Télécom, disposaient déjà d’un réseau qui couvrait tout le pays. Ce contrat d’itinérance avait une durée initiale de 6 ans, et a depuis déjà été prolongé 2 fois.

Si l’itinérance devait se poursuivre, ca ne pourrait être sans l’accord de l’ARCEP, mais, déjà, Bouygues Télécom et SFR sont vent debout face à une telle possibilité. « Free Mobile existe depuis 11 ans. Il n’a plus de handicap. Alors pourquoi lui donner cet avantage avec l’opérateur historique ? » a indiqué l’un d’eux aux Echos.

Free est maintenant bien implanté et l’itinérance Orange ne représente qu’un intérêt limité

L’intérêt pour Free d’un tel prolongement est pourtant limité. Tout d’abord, le réseau Orange ne représente que 1% du trafic des abonnés Free Mobile, et le débit y est plus que limité. Ainsi que l’expliquait Xavier Niel en 2020 devant les députés “le contrat d’itinérance, c’est de la 3G sur laquelle on a de la data qui va à la vitesse de la data 2G, au-delà de ça, on s’est retrouvé avec une difficulté, c’est que Free n’a pas de 2G en France, et on a pourtant des abonnés 2G”. Depuis, Free a été autorisé à déployer de la 2G, et il a commencé à le faire depuis le début de l’année, mais avec 373 antennes activées, c’est encore trop peu pour couvrir le territoire.

Par contre, concernant la 3G, avec 22 446 antennes actives sur tout le territoire, Free Mobile est au même niveau que SFR et Bouygues Télécom, comme le montre le dernier bilan de l’ANFR :

