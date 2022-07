MyCanal confirme qu’il y a un problème sur la Freebox Pop et assure que ses techniciens travaillent à sa résolution

Canal+ prend bien en compte les bugs rencontrés, mais ils tardent à être corrigés.

Nous vous annoncions ce matin qu’un nouveau problème été survenu sur myCanal, depuis le player de la Freebox Pop. Concrètement, certains abonnés n’ont plus accès aux chaînes en direct. Les équipes techniques de Canal ont depuis confirmé avoir pris en compte ce nouveau bug et le site de l’assistance a annoncé cet après-midi : “Nous vous informons que vous pouvez rencontrer des difficultés d’accès aux programmes en direct via les décodeurs Freebox Pop. L’onglet de connexion aux chaînes en direct est absent pour certains abonnés sur cette box. Nos équipes techniques travaillent activement à la résolution de cet incident. Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre compréhension.”

Il va donc falloir patienter un peu pour que le problème soit corrigé, alors que d’autres persistent toujours concernant myCanal sur Fire TV, iOS et Android TV. Par contre, toutes les chaînes Canal restent bien disponibles sur Freebox TV.

