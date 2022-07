Les bugs très importants sur myCanal pour les abonnés Freebox, ça s’en va et ça revient

Mais ce n’est pas fait de tout petits riens.

Y a-t-il un pilote chez myCanal ? La plateforme éprouve encore les plus grandes difficultés à rétablir l’accès aux chaînes live pour les abonnés Free disposant de TV by Canal. Si cela avance petit à petit sur plusieurs supports comme sur Windows 10, une régression est à noter sur d’autres. Après un retour à la normale il y a deux semaines, de nombreux abonnés n’ont à nouveau plus accès au direct sur iOS et sur navigateur via un Mac d’Apple. Seul les contenus du service de SVoD Canal+ Séries sont ainsi affichés. Ce problème de taille persiste encore aujourd’hui également sur Android TV et Amazon Fire TV.

Et ce n’est pas tout puisqu’un nouveau bug gênant semble impacter un certain nombre de clients Freebox utilisant myCanal sur le Player Pop. Selon des remontées d’utilisateurs et nos propres constatations, l’accès aux contenus d’un compte Canal+ est impossible depuis l’application myCanal. Les programmes habituellement inclus sont désormais présentés avec l’étiquette “s’abonner”. Pire encore, peu de contenus peuvent être lancés, le lecteur vidéo ne s’ouvre pas. Et pour couronner le tout, il est impossible de se déconnecter puis de se connecter, la session reste alors ouverte. Ce bug semble faire suite à une nouvelle mise à jour de myCanal sur Android, laquelle apporte une nouvelle interface de connexion sur mobile et tablette ainsi que l’authentification par code sur TV.

@free @Freebox @myCANAL @InfoAbonneCanal Bjr, depuis hier impossible d'avoir accès à mon compte Canal+ depuis Mycanal.

Il marque "s'abonner" sur chaque vidéo alors que je suis connecté avec mon compte d'abonné.

Et impossible de me déconnecter pour me reconnecter @UniversFreebox — nas13190 (@nas13190) July 27, 2022

Depuis début juillet, un changement concernant les modalités de connexion à myCanal, a littéralement enrayé le bon fonctionnement de l’application pour les abonnés Freebox avec TV by Canal. Depuis, les développeurs de myCanal sont à pied d’oeuvre pour résoudre le problème.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox